Юки Цунода может продолжить карьеру в серии IndyCar

Юки Цунода в этом году остался без контракта, однако продолжает работать с Red Bull Racing в роли тест-пилота и резервного гонщика. При этом появляются сообщения о том, что 26-летний японец рассматривает возможность продолжения карьеры в американской серии IndyCar.

Motorsport.com, не ссылаясь на конкретные источники, сообщает, что Цунода рассчитывает получить место в Meyer Shank Racing (MSR). Команда использует двигатели Honda, а сам Юки уже много лет пользуется поддержкой японского автопроизводителя.

В следующем сезоне состав MSR изменится. Известно, что Феликс Розенквист, в этом году выигравший классическую гонку Indy 500, возвращается в Arrow McLaren. Имя нового напарника Маркуса Армстронга пока не определено. Среди претендентов называют и Мика Шумахера, который вскоре завершит дебютный сезон в IndyCar, а также сотрудничество с Rahal Letterman Lanigan Racing.

Помимо поддержки Honda, в пользу Цуноды говорит его опыт: он провёл 111 Гран При за рулём машин AlphaTauri/Racing Bulls и Red Bull Racing. Лучшим результатом японца остаётся 4-е место по итогам Гран При Абу-Даби 2021 года.

Если Юки действительно перейдёт в IndyCar, он продолжит дело своего известного соотечественника Такумы Сато. Тот также выступал в Формуле 1, однако главных успехов добился в США, дважды выиграв Indy 500.

С техникой IndyCar Цунода уже знаком. Перед Гран При Лас-Вегаса 2024 года он участвовал в показательных заездах, где пилотировал машину Скотта Диксона — гонщика Chip Ganassi Racing и шестикратного чемпиона этой американской серии. На Dallara с бортовым номером 93 был установлен двигатель Honda.

После заездов Цунода заявил журналистам, что однажды вполне может продолжить карьеру в IndyCar, если почувствует, что для этого пришло время. Возможно, этот момент уже приближается.

Совладелец MSR Майк Шэнк отказался раскрывать имена конкретных претендентов на место в команде. Он лишь подтвердил, что рассматриваются все возможные варианты и переговоры ведутся со многими гонщиками.