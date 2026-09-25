Юбилейный стотысячный автомобиль LADA Largus: как ИИ и роботы помогают производить машины в Ижевске

На заводе «LADA Ижевск», принадлежащем «АвтоВАЗу», в середине декабря рассчитывают выпустить 100-тысячный LADA Largus. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова после встречи с президентом концерна Максимом Соколовым.

Как отметила Абрамова, автомобили LADA Largus реализуются через 350 дилерских центров в разных регионах России. Она назвала автозавод одним из ключевых предприятий республики. Участники встречи обсудили перспективы развития «ЛАДА Ижевск» и роль предприятия в формировании комфортных условий для жителей Удмуртии.

Работа над модернизацией действующего производства и созданием перспективной модельной линейки LADA на ижевской площадке началась в 2018 году. По словам Абрамовой, предприятие продолжает развиваться, несмотря на возникающие сложности.

Одним из направлений этой работы стала автоматизация. Согласно данным главы региона, в настоящее время на заводе задействован 71 робот. Также на предприятии развивается кайдзен-движение, направленное на постоянное улучшение производственных процессов.

Отдельно Абрамова остановилась на использовании искусственного интеллекта. По её словам, соответствующие технологии применяются для контроля качества продукции и обеспечения безопасности сотрудников. Кроме того, завод оснащается современной производственной техникой.

Выпуск 100-тысячного LADA Largus должен стать одним из ближайших значимых событий для ижевской площадки. Ожидаемый срок производства этой машины — середина декабря.

Напомним, универсал и кросс-универсал LADA Largus выпускаются в пятиместном и семиместном исполнениях. Стандартная модель доступна в пяти комплектациях стоимостью от 1 587 000 до 1 892 000 рублей. Largus Cross представлен в двух версиях — от 1 947 000 до 2 022 000 рублей, при этом за третий ряд сидений с подголовниками можно доплатить. Цены на двухместный фургон составляют от 1 597 000 до 1 797 000 рублей.

Минувшим летом «АвтоВАЗ» дополнил линейку комплектаций кросс-универсала LADA Largus Cross и фургона LADA Largus новыми «топовыми» версиями. Первый получил исполнение «Техно», а второй — вариант «Драйв».