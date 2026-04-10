Йос Ферстаппен: «Мы понимаем Джанпьеро Ламбьязе...»

Отец четырехкратного чемпиона мира Формулы 1 Макса Ферстаппена, Йос Ферстаппен, прокомментировал последние новости о грядущем уходе ведущего инженера Джанпьеро Ламбьязе из команды Red Bull Racing. Известно, что в 2028 году специалист присоединится к McLaren, что вызвало большой интерес относительно будущего его сотрудничества с Максом Ферстаппеном, которое длится уже десять лет.

В интервью нидерландскому изданию RaceXpress, Йос рассказал, что семья Ферстаппенов заранее знала о намерениях Ламбьязе поменять команду. "Уже какое-то время было ясно, что это произойдет. Однако сотрудничество продолжится еще ближайшие полтора года," — пояснил Йос Ферстаппен. Он также добавил, что Ламбьязе получил действительно хорошую возможность и подчеркнул поддержку этого решения со стороны их семьи. "Мы прямо сказали ему: ты должен принять это предложение и воспользоваться им по максимуму".

Касаясь дальнейших шагов команды Red Bull, Ферстаппен-старший отметил, что теперь все зависит от коллектива: "Теперь это уже вопрос самой Red Bull — кто будет следующим инженером Макса, решит команда."

В 2021 году, когда Макс впервые стал чемпионом, он подчеркивал, что завершит карьеру, если Ламбьязе покинет Red Bull. Комментируя те слова сына, Йос Ферстаппен заявил, что с тех пор многое изменилось. Он отметил: "Четыре чемпионских титула — это серьезное достижение, к которому они пришли вместе. Чем завершится их профессиональный союз — выбор Макса, но сейчас он, по-моему, готов продолжать выступления."

Кроме того, Йос Ферстаппен высказался о спортивных интересах сына, который готовится к участию в легендарной гонке "24 часа Нюрбургринга" и все чаще проявляет интерес к соревнованиям на выносливость. Вместе с этим Макс открыто высказывает недовольство новым регламентом Формулы 1.

"Говорить о том, что гонки в категории GT3 интереснее, чем в Формуле 1 — это абсурд," — говорит Йос Ферстаппен. По его словам, ситуация была противоположной долгие годы: "Все участники GT3 мечтают попробовать себя в Формуле 1, но сейчас сделать это стало очень сложно."

Йос как бывший гонщик также выразил критику в адрес действующих правил чемпионата. "Лично я считаю, что новый регламент оставляет желать лучшего. Порой мне приходится даже выключать трансляцию — настолько мне становится неинтересно," — признался он. По его словам, такая Формула 1 уже противоречит собственным основам, ведь когда гонщики вынуждены сбрасывать скорость и исход сражения определяется не мастерством, зрелищность соревнований страдает.

Он добавил, что истинное мастерство пилотов особенно явно проявляется в быстрых поворотах, как на первом секторе трассы в Сузуке. "А с нынешними машинами, когда постоянно требуется подзарядка батарей, подобное становится невозможным. По моему мнению, такие изменения идут не на пользу Формуле 1," — подытожил Йос Ферстаппен.