Йос Ферстаппен: «Макс через 10 лет всё ещё будет гоняться, но не в Формуле-1»

В Формуле 1 продолжают внимательно следить за будущим Макса Ферстаппена. В ближайшие месяцы станет известно, останется ли четырёхкратный чемпион мира в Red Bull Racing, перейдёт в другую команду или выберет иной путь.

Ферстаппен давно выражает недовольство текущим технологическим курсом чемпионата. Его не устраивает вектор развития Формулы 1, и неизвестно, хватит ли ему терпения дождаться возможных изменений, которые анонсировал президент FIA Мохаммед бен Сулайем. Напомним, глава федерации ранее обещал возвращение к более традиционным гоночным моторам V8, однако сроки этих перемен пока остаются неопределёнными. Тем не менее, если во второй части сезона Red Bull Racing сможет добавить в скорости и надёжности, а сам Макс вновь начнёт регулярно бороться за победы, ситуация может измениться и его настроение улучшится.

Несмотря на это, Ферстаппен неоднократно подчёркивал, что не намерен идти по стопам Фернандо Алонсо, который в 45 лет по-прежнему выступает в Формуле 1 за команду Aston Martin и не спешит завершать карьеру.

Йос Ферстаппен, отец пилота, в интервью французскому изданию Auto Hedbo подтвердил: «Не думаю, что через десять лет Макс всё ещё будет выступать в Формуле 1. И я надеюсь, что к этому времени он уже выиграет "24 часа Ле-Мана".»

В то же время Йос Ферстаппен отметил, что сейчас добиться успеха на знаменитой гонке не так просто. Из-за действия системы «Баланса эффективности», направленной на выравнивание возможностей команд, соперничество в чемпионате мира по гонкам на выносливость стало особенно острым. «Посмотрим, но однозначно это будет настоящим испытанием. И я уверен, что он будет продолжать гоняться, только не в Формуле 1», — добавил отец гонщика.

Говоря о человеческих качествах сына, Йос Ферстаппен подчеркнул: «Если говорить о человеческих качествах Макса, то он отличный парень, его отличает замечательный характер. Он честен, и ему не свойственно витать в облаках. У него есть все качества, о которых я как отец мог только мечтать, и я им по-настоящему горжусь.»

Также Йос отметил выдающиеся достижения сына на трассе: «Как гонщик он превысил все мыслимые ожидания, и если он получит в своё распоряжение правильную технику, то сможет выиграть ещё немало титулов, в этом я не сомневаюсь».