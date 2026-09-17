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Ямакоши примет участие в этапе Формулы-2 в Баку

Хию Ямакоши дебютирует в Формуле 2 на этапе в Баку, заменив Нико Варроне в Van Amersfoort Racing после сезона 2026 года в Формуле 3 с тремя подиумами.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.09.2026, 12:12·1 мин
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Фото: F1news.ru

Хию Ямакоши, выступавший в Формуле 3 в 2026 году, продолжит карьеру в Формуле 2. Японский гонщик выйдет на старт этапа в Баку на следующей неделе, где заменит Нико Варроне в составе Van Amersfoort Racing.

В 2026-м Ямакоши впервые выступил в Формуле 3 за Van Amersfoort Racing. По ходу сезона он завоевал один поул, трижды финишировал на подиуме и стал девятым в личном зачёте.

Хию Ямакоши: «Я очень рад возможности дебютировать в Формуле 2 вместе с Van Amersfoort Racing. Я выступаю за эту команду ещё с Формулы 4, поэтому особенно приятно перейти в Формулу 2 вместе с ними. Это действительно особенный момент для меня.

Я хочу как можно больше узнать по ходу уик-энда, хорошо поработать с командой и получить максимум от этого опыта».

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