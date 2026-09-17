Ямакоши примет участие в этапе Формулы-2 в Баку

Хию Ямакоши, выступавший в Формуле 3 в 2026 году, продолжит карьеру в Формуле 2. Японский гонщик выйдет на старт этапа в Баку на следующей неделе, где заменит Нико Варроне в составе Van Amersfoort Racing.

В 2026-м Ямакоши впервые выступил в Формуле 3 за Van Amersfoort Racing. По ходу сезона он завоевал один поул, трижды финишировал на подиуме и стал девятым в личном зачёте.

Хию Ямакоши: «Я очень рад возможности дебютировать в Формуле 2 вместе с Van Amersfoort Racing. Я выступаю за эту команду ещё с Формулы 4, поэтому особенно приятно перейти в Формулу 2 вместе с ними. Это действительно особенный момент для меня.

Я хочу как можно больше узнать по ходу уик-энда, хорошо поработать с командой и получить максимум от этого опыта».