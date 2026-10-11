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При цене дизельного топлива почти 11 фунтов за галлон правительству пора снизить НДС на автозаправках.

Дизель в Великобритании достиг £10,77 за галлон: из-за роста цен фонд временно снимает автомобиль с эксплуатации, что ставит под угрозу помощь онкопациентам.
РедакцияР
Редакция
11.10.2026, 13:51·2 мин
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Фото: autoexpress

В Великобритании зафиксирован очередной тревожный показатель для автомобилистов: стоимость дизельного топлива достигла £10 и более за галлон, создавая серьёзную нагрузку на кошельки водителей.

Речь не идёт о специальном поиске самых дорогих заправок страны. Такие цены удалось обнаружить на нескольких автозаправочных станциях, которые встретились во время длительной поездки на автомобиле на прошлой неделе.

На некоторых из них литр дизельного топлива стоил до £2.37, что соответствует £10.77 за галлон. Возможно, на других заправках цена приближается к £11 или даже превышает этот уровень.

Для сравнения: в 2016 году, когда я впервые полностью отработал год в качестве водителя-волонтёра образовательного автобуса, совмещённого с машиной скорой помощи и посвящённого борьбе с онкологическими заболеваниями, Marcus Rutherford Foundation, дизель для транспорта обходился значительно дешевле. Тогда, как и в последующие годы, минимальная цена составляла £1.02 за литр.

Удвоение розничных цен на топливо всего за 10 лет означает, что этой осенью за полный бак придётся заплатить около £200. Сумма будет ещё выше, если заправляться у наиболее жадных нефтяных гигантов на самых дорогих автозаправочных станциях.

В результате нам пока пришлось оформить для автомобиля статус SORN. При этом удалось избежать уплаты высоких топливных сборов, НДС и дорожного налога правительству. Однако вынужденный отказ от использования транспорта серьёзно осложнит традиционную работу нашего фонда: в это Рождество он планировал передать молодым взрослым пациентам с онкологическими заболеваниями подарки, мебель, медицинское и другое оборудование на тысячи фунтов.

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