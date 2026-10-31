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Болид Williams, на котором выступал Сенна, выставят на аукцион.

В ноябре Williams FW16 Айртона Сенны впервые выставят на аукцион в Нью-Йорке: шасси #01 1994 года RM Sotheby’s оценили в 4–6 миллионов долларов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.10.2026, 00:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

В ноябре на торги выставят Williams FW16 1994 года с шасси #01 — автомобиль, за рулём которого выступал Айртон Сенна.

Сенна использовал эту машину во время тестов в Хересе, а также на Warm-up перед Гран При Бразилии 1994 года.

Шасси #02, на котором Айртон попал в смертельную аварию в Имоле, после завершения расследования вернули Williams. Предполагается, что впоследствии автомобиль был уничтожен.

После смерти Сенны шасси #01 стало запасной машиной Дэймона Хилла на этапах в Монако, Европе и Японии. Кроме того, Дэвид Култхард дебютировал за рулём этого автомобиля на Гран При Испании.

В конце 1994 года шасси #01 передали семье Сенны. Это соответствовало пункту контракта, согласно которому гонщик должен был получить машину в подарок в случае победы команды в Кубке конструкторов. Williams выиграла этот титул, а теперь автомобиль впервые выставляется на аукцион.

Торги проведёт в Нью-Йорке компания RM Sotheby's. Стоимость машины оценивается в 4 - 6 миллиона долларов.

Источник

Айртон Сенна (16)Williams (660)

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