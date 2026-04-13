Williams представит в Гудвуде чемпионский болид Хилла

Williams представит Деймона Хилла и FW18 на Фестивале скорости в Гудвуде 2024 в честь 30-летия чемпионского титула команды.
Демид Поршнев
13.04.2026, 18:21·2 мин
Британская команда Williams раскрыла имена участников традиционного Фестиваля скорости в Гудвуде, который пройдёт с 9 по 12 июля.

В программe этого года примут участие чемпион мира 1996 года Деймон Хилл, действующий руководитель Williams Джеймс Ваулз, а также Люк Браунинг и Джейми Чэдвик. Каждый из них по очереди сядет за руль легендарной FW18 – машины, на которой Хилл ровно 30 лет назад завоевал мировой титул. Помимо заездов, организаторы Фестиваля подготовили торжественные мероприятия в честь юбилея чемпионской победы.

Стоит отметить, что FW18 появится на трассе впервые после глубокой реставрации, проведённой специалистами Williams F1 Team - Heritage. Машина была восстановлена до изначального состояния, чтобы болельщики могли увидеть её в полном историческом облике.

Деймон Хилл выразил сильные эмоции по поводу грядущего воссоединения с собственной чемпионской машиной, а также поблагодарил команду Williams за возможность осуществить это значимое событие на Фестивале в Гудвуде. По его словам, возвращение FW18 спустя три десятилетия и возможность разделить этот момент с фанатами приносят ему искреннюю радость, и он с нетерпением ожидает езды на знаменитом болиде.

Джеймс Ваулз подчеркнул, что Фестиваль скорости остаётся уникальным событием для всего британского автоспорта, и отметил особую важность совместного участия с Деймоном Хиллом, Джейми Чэдвик и Люком Браунингом в заезде на холм в этом году. Руководитель Williams добавил, что юбилейное возвращение Деймона и FW18 играет важную роль для коллектива и всех поклонников автоспорта, поскольку такие моменты позволяют объединить историю, настоящее и будущее команды.

Деймон Хилл (19)Джеймс Ваулз (117)Williams (453)Джейми Чэдвик (4)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
