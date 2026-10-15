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Williams представила раскраску болида с изображением Доктора Дума

Мстители: Судный день объединят Marvel и Williams: на Гран-при США команда представит шоу-кар в зелёной ливрее Доктора Дума с фирменной маской злодея.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.10.2026, 14:02·1 мин
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Фото: F1news.ru

В конце 2026 года в мировой прокат выйдет новый фильм киновселенной Marvel «Мстители: Судный день» (Avengers: Doomsday). По сюжету супергерои объединятся, чтобы противостоять Доктору Думу. В рамках рекламной кампании Disney уже заключила соглашение о сотрудничестве с командой Формулы 1 Williams.

Героями комикса, подготовленного в рамках кампании, станут Карлос Сайнс, Алекс Элбон и руководитель британской команды Джеймс Ваулз. Вместе с Железным человеком, Чёрной вдовой, Капитаном Америкой и другими персонажами Marvel они будут сражаться против Доктора Дума.

Однако сотрудничество Williams и Marvel на этом не завершится. На Гран При США в Остине команда представит в фан-зоне шоу-кар со специальной раскраской, посвящённой выходу «Судного дня».

Автомобиль получит зелёный цвет Доктора Дума, а на кожухе двигателя разместят знаменитую маску суперзлодея. В новом фильме эту роль исполняет Роберт Дауни-младший.

Источник

Williams (640)

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