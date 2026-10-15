Williams представила раскраску болида с изображением Доктора Дума

В конце 2026 года в мировой прокат выйдет новый фильм киновселенной Marvel «Мстители: Судный день» (Avengers: Doomsday). По сюжету супергерои объединятся, чтобы противостоять Доктору Думу. В рамках рекламной кампании Disney уже заключила соглашение о сотрудничестве с командой Формулы 1 Williams.

Героями комикса, подготовленного в рамках кампании, станут Карлос Сайнс, Алекс Элбон и руководитель британской команды Джеймс Ваулз. Вместе с Железным человеком, Чёрной вдовой, Капитаном Америкой и другими персонажами Marvel они будут сражаться против Доктора Дума.

Однако сотрудничество Williams и Marvel на этом не завершится. На Гран При США в Остине команда представит в фан-зоне шоу-кар со специальной раскраской, посвящённой выходу «Судного дня».

Автомобиль получит зелёный цвет Доктора Дума, а на кожухе двигателя разместят знаменитую маску суперзлодея. В новом фильме эту роль исполняет Роберт Дауни-младший.