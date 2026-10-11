Экстремальный концепт Peugeot E-T16 переосмысливает культовый раллийный Peugeot 205 1980-х годов

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Peugeot представила новый концепт E-T16 — полностью электрическую дань уважения одному из самых узнаваемых автомобилей, когда-либо побеждавших в чемпионате мира по ралли.

В 2026 году исполняется 40 лет с момента, когда Peugeot одержала две победы подряд в личном и командном зачётах чемпионата на автомобиле 205 Turbo 16 (или T16). В 1986 году также завершилась знаковая эпоха Group B.

Новый Peugeot E-T16 не только заимствует стилистические решения легендарного T16, адаптируя их для современного концепта с электрической силовой установкой. По словам французского бренда, автомобиль также демонстрирует “ultimate vision of the next Peugeot E-208”.

E-T16 — не единственный концепт последних лет, в котором раллийное наследие получило современное воплощение. Представленный в 2022 году Renault 5 Turbo 3E дал представление о серийной модели стоимостью £135,000, которую ранее в этом году удалось испытать с пассажирского сиденья. Однако, в отличие от Renault, планов по выпуску E-T16 на дороги пока нет.

Peugeot E-T16 concept: exterior design

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Любой поклонник ралли сразу заметит в дизайне концепта E-T16 отсылки к 205 T16. Среди ключевых элементов — угловатые расширители колёсных арок, капот с углублением, глубокий передний спойлер, боковые воздухозаборники и массивный задний диффузор. В него встроены два регулируемых элемента, позволяющих изменять уровень прижимной силы.

Задний спойлер на крыше разделён на две части. В Peugeot описывают его как заднее антикрыло ‘cat-ear’. Этот элемент также перекликается с дизайнерской концепцией Feline Future, которая дебютирует на следующем Peugeot E-208.