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Новый дерзкий концепт Alpine A310 Vision заставит вас забыть об A110

Alpine A310 Vision представлен на Парижском автосалоне 2026 года: эффектный концепт возрождает легендарную модель и открывает курс марки на эксклюзивные спорткары.
РедакцияР
Редакция
12.10.2026, 11:04·2 мин
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Фото: autoexpress

Дерзкий Alpine A310 возвращается в облике зловеще выглядящего двухместного автомобиля. Новинка отражает амбиции марки выйти на новый уровень привлекательности и эксклюзивности, сопоставимый с Porsche и даже Ferrari.

Клиновидный спортивный автомобиль 2+2 из семидесятых годов должен был возродиться как ответ Alpine на Porsche 911, однако планы изменились. Представленный на автосалоне 2026 Paris Motor Show концепт A310 Vision стал впечатляющей демонстрацией возможностей Alpine в создании эксклюзивных автомобилей в рамках программы «special projects». Он продолжает идеи, заложенные в модели A110 R Ultime стоимостью £235,000, представленной в 2024 году.

Такие автомобили будут создаваться с учётом индивидуальных запросов клиентов и предложат значительно более широкие возможности персонализации, а также яркие впечатления от вождения. Эти малотиражные и дорогие модели станут “the cherry on the cake, to elevate the brand”, заявил глава отдела дизайна Alpine Antony Villain в интервью Auto Express.

Villain считает, что в линейке Alpine достаточно места для моделей, превосходящих A110, при этом они не будут затмевать или ставить под угрозу культовый спорткар, благодаря которому бренд восстановил свои позиции. Дизайнер также намерен обратиться к другим знаковым автомобилям из истории Alpine. В год, когда A310 исполняется 55 лет, такой проект оказался особенно своевременным.

В облике A310 Vision сочетаются черты оригинальной четырёхцилиндровой модели с её чистыми и простыми формами и элементы более поздних версий V6, получивших выпуклые боковины, расширенную колею и в целом более выразительный дизайн. Новый концепт доводит эти особенности до предела: он получил острый, словно обработанный скальпелем передок, впечатляюще большие колёсные арки и гораздо более драматичный внешний вид.

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