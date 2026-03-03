Почему страховка для электромобилей такая дорогая — и как снизить её стоимость

Стоимость страхования электромобилей может вскоре сравняться с полисами для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Новая концепция разработки аккумуляторов направлена на предотвращение “ненужных” списаний электрокаров, делая их обслуживание и ремонт более доступными.

Несмотря на высокую первоначальную цену, электромобили зачастую позволяют существенно снизить эксплуатационные расходы для большинства водителей. Однако значительным барьером остается относительно высокая стоимость страхования. Причина кроется в дороговизне ремонта или замены аккумуляторных батарей, которые, по оценкам, могут составлять до 40 процентов от стоимости автомобиля.

Кроме того, электромобили обычно отличаются более быстрым разгоном по сравнению с аналогичными моделями с ДВС. В результате страховщики рассматривают их как более рискованные для страхования. В совокупности с затратами на ремонт, по данным компании The Electric Car Scheme, в 2026 году страховка на электромобили может быть на 15–25 процентов дороже, чем на бензиновые аналоги.

Сравнение стоимости страхования: бензиновые и электрические авто

Собственные исследования подтверждают тенденцию к более высоким страховым премиям для электромобилей. Анализируя расходы на эксплуатацию электрокаров и бензиновых моделей, эксперты установили, что страхование электрического Ford Puma Gen-E обходится примерно на £100 (около 10 процентов) в год дороже, чем бензиновой версии. Аналогичная ситуация отмечена с Volkswagen ID.3 Pro Match, который застраховать на 20 процентов дороже, чем бензиновый Volkswagen Golf 1.5-литра. Однако в некоторых случаях ситуация обратная: страховой полис на Vauxhall Corsa Electric оказался дешевле, чем на бензиновую версию этого автомобиля.

Модель Стоимость страховки (Источник: AA) Vauxhall Corsa YES 1.2 Auto (бензин) £1,048.21 Vauxhall Corsa Electric YES 100kW (электро) £1,033.80 Ford Puma 1.0 125 ST-Line X Auto (бензин) £2,894.88 Ford Puma Gen-E Premium (электро) £3,208.95 Volkswagen Golf Match 1.5 eTSI (бензин) £955.35 Volkswagen ID.3 Pro Match (электро) £1,161.99 Skoda Karoq 1.5 DSG SE L (бензин) £3,182.22 Skoda Elroq SE L 60 (электро) £3,536.67 BMW 420i Gran Coupe M Sport (бензин) £3,867.24 BMW i4 eDrive35 M Sport (электро) £4,700.61

Как сделать страхование электромобилей дешевле?

Эксперты Thatcham Research, специализирующиеся на безопасности и ремонте автомобилей, разработали рекомендации для автопроизводителей по проектированию электромобилей. Эти инициативы нацелены на повышение ремонтопригодности и снижение числа преждевременных списаний, что в перспективе может привести к удешевлению страховых полисов.

В частности, специалисты считают, что системы отключения питания в электромобилях не должны необратимо повреждать аккумулятор и должны быть обратимыми, по аналогии с топливным отключением в бензиновых или дизельных авто. Кроме того, аккумуляторные батареи должны быть легкосъемными, а процесс их демонтажа не должен требовать специализированных инструментов или сложных процедур.