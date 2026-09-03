У какого электромобиля аккумулятор служит дольше всего? Глобальное исследование раскрывает правду

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Какие электромобили лучше и хуже справляются с деградацией батарей? Ответ на этот вопрос дало крупнейшее в мире независимое исследование аккумуляторов электромобилей. В рамках тестирования более 500,000 автомобилей по всему миру специалисты выяснили, как частая зарядка может влиять на важнейшие и дорогостоящие компоненты.

Австрийская компания по диагностике батарей электромобилей AVILOO собрала данные более чем из 500,000 тестов состояния аккумуляторов (SoH), проведённых в Северной и Южной Америке, Азии, Австралии и Европе в период с 2022 по 2026 год. В исследовании использовались данные по 20 наиболее популярным моделям электромобилей.

Со временем все батареи теряют ёмкость, однако проведённые тесты позволяют определить, какая доля первоначального ресурса аккумулятора сохраняется. Если показатель SoH составляет 80 per cent, батарея способна обеспечить лишь 80 per cent от своего первоначального максимального запаса хода.

Батареи электромобилей служат дольше ожидаемого

Результаты показали, что аккумуляторы электромобилей служат значительно дольше, чем предполагали некоторые скептики. Ни у одной из 20 протестированных моделей электромобилей медианное снижение показателя SoH не превысило 10 per cent за первые 50,000km.

Исследование выявило заметные различия в эффективности батарей у отдельных моделей автомобилей. При этом не менее существенная разница наблюдалась и между разными экземплярами одной и той же модели.