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WEC: Cadillac лидирует в Монце за два часа до финиша

Финал чемпионата мира по гонкам на выносливость в Монце: Cadillac лидирует, Alpine занимает второе место, а экипаж №35 попал в тяжёлую аварию.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.11.2026, 17:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня в Монце проходит финал чемпионата мира по гонкам на выносливость. Примерно за два часа до окончания 6-часовой гонки лидирует гиперкар Cadillac с бортовым номером 38. На этом этапе машину пилотирует 36-летний новозеландец Эрл Бамбер, также входящий в экипаж вместе с Джеком Эйткеном и Себастьеном Бурдэ.

На вторую позицию поднялся Виктор Мартен, представляющий заводскую команду Alpine. Для Alpine это последняя гонка в чемпионате, поскольку в концерне Renault приняли решение свернуть программу в WEC. Если экипажу удастся сохранить место в первой тройке, такой результат будет символичным.

Второй экипаж Alpine Endurance Team столкнулся с неудачей. В конце четвёртого часа Шарль Милези не удержал спортпрототип с бортовым номером 35 на трассе. На большой скорости автомобиль врезался в барьеры на выходе из поворота Parabolica и получил серьёзные повреждения. Французский гонщик не пострадал.

После аварии пелотон продолжительное время двигался за автомобилем безопасности. Маршалы эвакуировали повреждённый гиперкар и восстанавливали ограждения трассы. На рестарте Мартен провёл манёвр и опередил машину BMW, которая теперь уступает Alpine №36 более четырёх секунд.

Четвёртую позицию занимает Ferrari №51 под управлением Антонио Джовинацци. Это единственный экипаж, выступающий на итальянских гиперкарах, который не получил штраф за неправильный уровень давления в шинах. Машина №50, стартовавшая с поула после победы в квалификации, пока замыкает первую десятку.

Ни один из двух экипажей заводской команды Toyota пока не входит в десятку. Японские машины занимают 11-е и 12-е места. До финиша ещё далеко, поэтому расстановка сил может неоднократно измениться.

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