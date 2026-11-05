WEC: В McLaren подтвердили заключение контракта с Грегуаром Соси

McLaren Hypercar Team объявила о подписании контракта с Грегуаром Соси. Выпускник молодёжной программы McLaren ранее был тест-пилотом, а теперь вошёл в основной состав команды.

26-летний швейцарский гонщик активно участвует в испытаниях нового гиперкара MCL-HY и вместе с напарниками работает над его доводкой. Следующим этапом для него станет подготовка к дебюту в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

Опыт выступлений в длинных гонках у Соси уже есть. В минувшем сезоне он участвовал в серии European Le Mans Series (ELMS), а также вышел на старт «24 часов Ле-Мана» в составе United Autosports.

Месяц назад вместе с командой Зака Брауна он выиграл чемпионат ELMS. Экипаж, за который выступал Грегуар, одержал две победы и ещё трижды финишировал в первой тройке на шести этапах сезона.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Я рад видеть, что состав McLaren Hypercar Team постепенно формируется по мере того, как мы готовимся к сезону 2027 года. Поздравляю Грегуара, ведь он – ещё один очень талантливый выпускник молодёжной программы McLaren».

Грегуар Соси: «Я на седьмом небе, ведь мне предоставлена такая возможность! Присоединившись к McLaren Hypercar Team в этом сезоне, когда она занималась доводкой машины, я надеялся, что в итоге смогу стать гонщиком основного состава команды, но понимал, что на рынке много опытных и талантливых гонщиков.

Я старался сохранять собранность, упорно трудился и быстро адаптировался к гиперкару MCL-HY. Я наслаждаюсь буквально каждой минутой работы с этой командой: она отличается высочайшими стандартами и прекрасной атмосферой, а люди здесь всегда готовы оказать поддержку.

Спасибо, Зак, за то, что пригласили меня в молодёжную программу, а также я благодарен Джеймсу Баркли за доверие!»

Джеймс Баркли, руководитель McLaren Hypercar Team: «Грегуар впечатлил нас, когда участвовал в программе тестов гиперкара MCL-HY, продемонстрировав уверенный темп, методичный подход к работе в коллективе и прогресс, при том что график был очень плотный.

Он заслужил эту возможность, и мы рады, что он сделает следующий шаг в своей карьере вместе с McLaren».