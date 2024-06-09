В Ле-Мане начались официальные испытания WEC

В следующий уик-энд во французском городе Ле-Ман в 92-й раз пройдёт классическая 24-часовая автогонка, а уже сегодня утром на легендарной трассе Сартэ стартовали официальные тесты, которые предшествуют этому событию.

Все 62 участника соревнований будут тренироваться на трассе в течение 6 часов, главным образом собирая информацию, настраивая болиды, изучая работу шин, и анализируя действия конкурентов, делая этот день чрезвычайно важным для всех.

Особенно важен этот день для гонщиков-новичков Ле-Мана, так как согласно правилам все пилоты, кто непосредственно не участвовал в данном марафоне или не выходил на старт на этой трассе за последние пять лет (начиная с 2019 года), обязаны проехать на тренировках не менее 10 кругов, причем на пяти из них необходимо показать определенное время.

В прошлом году на тестах самым быстрым был экипаж Ferrari AF Corse под номером 51: лучший круг составил 03:29,504 на трассе протяженностью 13,626 км, и после недели они праздновали победу на гонке.

Первая тренировочная сессия уже завершилась, и наилучшее время показал опытный гонщик Камуи Кобаяши: на гоночном автомобиле Toyota GR010 Hybrid с номером 7 он возглавил лидерборд, показав результат 3:28,467.

Сессия была приостановлена дважды из-за аварий и выезда безопасного автомобиля на трассу, который также находился в тестовом режиме. Работу на треке пришлось прекратить на 3 минуты раньше окончания запланированной 3-часовой сессии из-за инцидента с гоночным прототипом Oreca швейцарской команды Cool Racing. Гонщику этой команды, 19-летнему испанцу Лоренцо Флакса, удалось избежать травм, но его машина сильно пострадала после вылета в повороте Porsche.

Второе место в классе Hypercar занял пилот Penske Porsche по имени Кевин Эстре, третье место занял Робин Фряйнс, выступающий на спортпрототипе BMW из бельгийской команды WRT, четвертое место досталось Мирко Бортолотти на Lamborghini – кстати, он напарник российского гонщика Даниила Квята. Замкнул пятерку лучших гонщиков Роберт Кубица, который является напарником Роберта Шварцмана в составе экипажа Ferrari 499P под номером 83 от команды AF Corse.