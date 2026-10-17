WEC: команда Genesis впервые завоевала поул-позицию в Барселоне

Genesis Magma Racing проводит дебютный сезон в чемпионате мира по гонкам на выносливость. За два этапа до окончания чемпионата команда занимает последнее место в командном зачёте категории Hypercar.

Однако в сегодняшней квалификации отличились именно гонщики заводской команды корейского автогиганта Hyundai. В завтрашних «6 часах Барселоны» с поула отправится экипаж №17. Для гиперкаров Genesis GMR-001 это первый подобный результат. Лучшее время показал француз Матис Жобер, проехав круг за 1:30,166.

«Невероятно радостное чувство! – прокомментировал он после сессии. – Машина работала прекрасно, и залог успеха был в том, чтобы всё собрать воедино на трассе, на которой довольно непросто пилотировать из-за низкого уровня сцепления. Но мы выбрали правильную тактику – и вот результат!»

Сравнивать спортпрототипы с машинами Формулы 1 напрямую, разумеется, не стоит. Тем не менее напомним, что Джордж Расселл в этом году завоевал поул в Барселоне с результатом 1:14,679.

Вторым стал Рио Хиракава из Toyota Racing, который вместе с напарниками лидирует в личном зачёте WEC. От победителя он отстал на 0,170 секунды. Третье время также показал гонщик Genesis — Матьё Жамине, выступающий за рулём машины №19.

Команда Alpine провела квалификацию достаточно успешно. Похоже, к концу сезона она набрала ход, поэтому особенно обидным выглядит решение концерна Renault свернуть программу в гонках на выносливость. В субботу Шарль Милези, соотечественник Жобера и Жамине, показал 4-е время.

Первую пятёрку замкнул Уилл Стивенс из Cadillac. Ранее он выиграл поул на бразильском этапе сезона и поднялся на подиум в Сан-Паулу.

Лучшим среди гонщиков, выступающих на гиперкарах Ferrari, стал Роберт Кубица. 41-летний польский ветеран автоспорта по-прежнему демонстрирует впечатляющую скорость.

Он начнёт гонку с 6-й позиции. Среди заводских гонщиков Ferrari AF Corse Антонио Фуоко показал 4-е время, однако нарушил пределы трассы. В результате его время аннулировали, а экипаж гиперкара 499P опустился на 8-ю строчку.

За аналогичное нарушение, то есть несоблюдение пределов трассы, наказали и другого заводского гонщика Ferrari — Антонио Джовинацци. Из-за этого он не смог пробиться в финальную сессию.

«6 часов Барселоны» стартуют в воскресенье в полдень по местному времени.