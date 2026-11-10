WEC: McLaren окончательно сформировала состав команды

В McLaren Racing объявили о завершении формирования состава McLaren Hypercar Team, которая с 2027 года будет участвовать в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Последним к команде присоединился 23-летний датчанин Мальте Якобсен.

На родине Якобсен становился чемпионом национальной Формулы 4. В 18 лет он дебютировал в серии «Европейский Ле-Ман» в категории LMP3, а в 2022-м выиграл титул в этом чемпионате.

Благодаря скорости, стабильности и технической подготовке Мальте привлёк внимание заводской команды Peugeot, выступающей в WEC. Последние два сезона он провёл в чемпионате мира.

С 2027 года Якобсен будет выступать за McLaren вместе с Лоренсом Вантуром, Алексом Линном, Миккелем Йенсеном, Леонардо Форнароли и Грегуаром Соси.

Мальте Якобсен: «Я очень рад присоединиться к этой команде – невероятно здорово быть частью этого проекта и этого бренда, особенно если учесть, что команды McLaren выступают в WEC, Формуле 1 и IndyCar в стремлении завоевать Тройную корону.

У этой команды особая история, в том числе в 1995-м она выиграла «24 часа Ле-Мана», и для меня большая честь представлять McLaren на мировой арене».

Джеймс Баркли, руководитель команды: «Нам приятно пригласить Мальте в McLaren Hypercar Team, ведь он уже зарекомендовал себя как один из самых талантливых молодых гонщиков, выступающих в WEC. Поскольку мы продолжаем подготовку к дебюту в чемпионате мира по гонкам на выносливость, запланированному на 2027 год, то Мальте прекрасно дополнит состав нашей команды, и нам хочется поскорее его увидеть за рулём MCL-HY».