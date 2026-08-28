WEC: McLaren успешно испытала гиперкар MCL-HY

В ближайшее время команда McLaren Hypercar Team представит FIA для омологации новый спортпрототип MCL-HY. В следующем году автомобиль дебютирует в чемпионате мира по гонкам на выносливость в категории LMDh.

Подготовка машины продолжается: на прошлой неделе команда провела очередные тесты в Сильверстоуне. По их итогам специалисты вновь убедились, что работа движется в правильном направлении, а прогресс оказался даже более быстрым, чем ожидалось.

Главным результатом летней части тестовой программы стало успешное 30-часовое испытание на выносливость. Подобная нагрузка ждёт машину в 2027-м во время марафона в Ле-Мане. Проверку команда под руководством Джеймса Баркли ранее провела на испанском автодроме Motorland Aragon.

Поскольку автомобиль в целом демонстрирует надёжность, McLaren Hypercar Team теперь может сосредоточиться на повышении эффективности и скорости гиперкара.

«Мы проехали уже много километров, – подтвердил Баркли в интервью Racer, хотя не стал называть точных данных и даже не сказал, сколько тестовых сессий прошло со времени майской первичной обкатки машины. – Мы провели запланированные 30-часовые испытания, и это было здорово. Причём они длились даже дольше, т.е. программа была перевыполнена.

Команда работала так, словно участвует в гонке. Были моменты, когда мы останавливались и проводили проверки, поскольку хочется избежать каких-то серьёзных поломок. Мы проводили короткие остановки, всё проверяли, после чего возвращались на трассу, и всё это на протяжении 30 часов».

В конструкции MCL-HY используется проверенное шасси Dallara. При этом многие ключевые узлы и системы McLaren разработала и изготовила самостоятельно. К ним относятся двигатель V6 рабочим объёмом 2,9 литра с двумя турбинами и аэродинамический обвес.

«Вы можете проводить стендовые испытания, но этого недостаточно, – продолжил Баркли. – Надо ведь выяснить, все ли системы нормально выдержат нагрузки, когда ваша машина атакует поребрики на дистанции гонки. Мы сейчас на той стадии тестов, когда выясняем ресурс тех или иных частей гиперкара.

Можно сказать, что тесты идут хорошо, но не на все вопросы получены ответы, и полной уверенности нет. Смысл провести 30-часовые испытания на столь ранней стадии был именно в том, чтобы выяснить, на какой уровень мы уже вышли. Какие-то мелкие неполадки проявляются, но это нормально, этого можно было ожидать. Мы вносим какие-то небольшие изменения в к конструкцию – речь, например, может идти о каких-то крепления или компонентах системы охлаждения».

В испытаниях в Арагоне участвовали заводские гонщики Миккель Йенсен и Лоран Вантур. Вместе с ними работали Бен Хенли, Грегуар Соси и Ричард Ферсхор. Йенсен и Вантур также вышли на трассу во время тестов в Сильверстоуне.

Ещё одним важным событием стало начало работы нового симулятора в Технологическом центре McLaren в Уокинге. С июля он используется специально в рамках программы испытаний гиперкара, а к работе на нём привлечены гонщики McLaren Hypercar Team.

В McLaren понимают, что команде предстоит догнать заводские коллективы Toyota, Ferrari, Cadillac и BMW, которые уже давно выступают в WEC. Это касается всех направлений, но особенно программного обеспечения. Тем не менее и в этой сфере прогресс оценивают положительно.

«Мы действительно в неплохой форме, – подытожил Джеймс Баркли. – Основа заложена неплохая, всё идёт по графику и в том числе важно, что нам не мешают никакие задержки. Впереди ещё очень много работы, но на лицах наших гонщиков довольные улыбки – они понимают, что у машины большой потенциал.

Впрочем, пока всё это мало что значит, ведь по-настоящему судить о том, чего мы достигли, можно будет только после того, как на пит-лейн загорится зелёный сигнал светофора, и мы проведём пару первых квалификаций и гонок. Но уже есть признаки, что у нас всё получается».