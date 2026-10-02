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WEC: команда Ford протестировала гиперкар на трассе в Сильверстоуне

Гиперкар Ford Racing завершил тесты в Сильверстоуне: прототип впервые получил фары, а команда готовится к дебюту в чемпионате WEC в 2027 году.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.10.2026, 18:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Ford Racing завершила очередной этап подготовки гиперкара, который в следующем году должен дебютировать в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

В августе новейший спортпрототип, пока не получивший официального индекса или названия, впервые представили прессе. Презентация состоялась на автодроме Поль-Рикар на юге Франции. Тогда команда объявила о продолжении интенсивной тестовой программы на европейских трассах.

Двухдневные испытания на этой неделе прошли в Сильверстоуне. За рулём гиперкара Ford поочерёдно работали Ник Йеллоли, Себастьян Приоль и бывший гонщик Формулы 1 Логан Сарджент. Наблюдатели также отметили, что автомобиль впервые оснастили фарами: ещё полтора месяца назад их на машине не было.

«Два дня тестов в Сильверстоуне прошли позитивно – и солнце светило, и дождь лил, а также асфальт трассы подсыхал, так что мы смогли работать в самых разных условиях, и это было полезно, – подытожил Дэн Сэйерз, руководитель программы Ford в гонках на выносливость. – Также мы впервые проводили более продолжительные серии кругов, и всё прошло неплохо…

Это была уже третья серия тестов, мы продолжаем прогрессировать и готовимся поработать на трассе в Монце, что произойдёт в октябре».

До заездов в Сильверстоуне гиперкар испытывали на трассах в Ле-Кастелле и Портимао. При этом британский автодром стал первым в программе испытаний, который входит в календарь WEC на 2027 год. После осенних тестов на европейских трассах Ford Racing ближе к концу года намерена продолжить работу на американских автодромах.

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