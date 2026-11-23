Заводская команда Toyota одержала уверенную победу в чемпионате мира по гонкам на выносливость. В этом году коллектив выступал на модернизированном гиперкаре TR010 Hybrid.

В частности, гонщики Toyota выиграли «24 часа Ле-Мана». В предыдущие три года подряд легендарный марафон завершался победой команд, использовавших гиперкары Ferrari 499P. Изначально эта машина была достаточно эффективной, однако теперь нуждается в обновлении. Оно состоится в следующем сезоне.

В Маранелло уже ведут подготовку к этому проекту. Известно, что в 2027 году автомобиль получит не только обновлённый аэродинамический обвес, но и новое название.

Об этом в минувший уик-энд на традиционном празднике Ferrari Mondiale в Барселоне рассказал Антонелло Колетта, руководящий программой итальянской компании в гонках на выносливость:

«Поскольку машина модернизируется и заслуживает новой идентичности, то имя гиперкара поменяется, но станет известно позже. В том числе это связано с процессом омологации, который будет завершён в период между декабрём и январём.

В настоящее время продолжаются тесты машины с учётом ограничений, предусмотренных регламентом. Бренды, чьи команды ещё не зарегистрированы в качестве участников чемпионата, могут проводить испытания без всяких ограничений, но если у вас такая регистрация уже есть, то вы не можете тестировать машины, не получившие омологацию так интенсивно, как вам хочется».

Фотографии нового гиперкара Ferrari в камуфляжной раскраске, сделанные во время июльских тестов на автодроме в Монце, уже публиковались в социальных сетях. Эксперты сразу отметили значительно изменившийся аэродинамический обвес автомобиля.

Джеймс Каладо, заводской гонщик итальянской команды, назвал новый спортпрототип «безусловным шагом вперёд по сравнению с 499P». Антонио Джовинацци, напарник по экипажу №51, также поддержал эту оценку.

В новом сезоне WEC конкуренция останется высокой. Этому не помешает даже возможный уход из чемпионата Alpine и Peugeot, поскольку в мировом первенстве дебютируют заводские команды Ford и McLaren.

«О том, чтобы в чемпионате было 10-11 заводских команд, можно только мечтать, но изменения в составе участников – нормальное явление. Реалистичная задача – в дальнейшем сохранить ядро из пяти-семи таких команд», – прокомментировал Колетта.

Он также отметил, что появление категории Hypercar в серии ALMS («Азиатский Ле-Ман») создаёт новые возможности для клиентских команд. При этом планов выступать в американском чемпионате IMSA у Ferrari пока нет.

По словам Колетты, сначала участники WEC должны согласовать с FIA новый технический регламент, переход на который запланирован на 2030 год. Однако в этом вопросе пока сохраняется неопределённость.