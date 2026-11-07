WEC: Ferrari начнёт финальную гонку сезона в Монце с поул-позиции

Пока трудно прогнозировать, как Ferrari выступит в дождевой квалификации в Сан-Паулу. Однако итальянской команде есть с кого брать пример: заводская Ferrari AF Corse завоевала поул-позицию в финале чемпионата мира по гонкам на выносливость.

Победный результат обеспечил Антонио Фуоко, выступающий на гиперкаре 499P с бортовым номером 50 вместе с напарниками по экипажу Мигелем Молиной и Никласом Нильсеном.

С предстоящей квалификацией в Бразилии ситуацию в Монце роднило состояние трассы: борьба за поул проходила на подсыхавшем после дождя покрытии. В решающей попытке Фуоко показал время 1:33,36, опередив Матьё Жамине на гиперкаре Genesis на 0,096 секунды.

Третьим стал гонщик Cadillac Эрл Бамбер. Рядом с его машиной из второго ряда начнёт гонку второй спортпрототип Ferrari, которым управляет Антонио Джовинацци.

Тео Пуршера недавно вспоминали в контексте Формулы E, а в этой квалификации он также добился заметного результата за рулём гиперкара Peugeot 9X8, заняв пятое место. С 6-й позиции завтрашнюю 6-часовую гонку начнёт другой французский гонщик Виктор Мартен, выступающий за команду Alpine.

Неожиданно, что экипажи заводской команды Toyota, которая уже обеспечила себе победу в зачёте производителей, на этот раз не попали в первую десятку. Японские гиперкары стартуют в воскресенье с 15-й и 16-й позиций.

Гонка «6 часов Монцы» начнётся в 11 утра по местному времени и завершится в 17.00.