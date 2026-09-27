WEC: Toyota победила в «6 часов Фудзи», а Alpine завоевала место на подиуме

Победителем японского этапа сезона WEC — гонки «6 часов Фудзи» — стал экипаж №8 заводской команды Toyota Racing. Рио Хиракава первым пересёк финишную черту, опередив гонщика Alpine Виктора Мартена менее чем на секунду.

Большую часть дистанции, проходившей в сложных погодных условиях, лидировали два гиперкара Alpine. Однако после последнего периода с автомобилем безопасности впереди оказался экипаж Toyota, которому помогла рискованная тактика. Рио Хиракава сохранил преимущество и довёл гонку до победы.

В Toyota выбрали более короткий заключительный пит-стоп и залили в баки гиперкара TR010 Hybrid меньше топлива. Пелотон долго двигался за автомобилем безопасности, поэтому расход горючего оказался ниже. Благодаря этому Хиракава вернулся на трассу раньше соперников.

На последних кругах 6-часовой гонки Мартен вплотную преследовал японского гонщика. Однако Рио лучше выходил из поворотов и в итоге удержал лидерство, порадовав болельщиков в Японии.

Фото: F1news.ru

Этот успех вместе с Рио Хиракава разделили его напарники — Брендон Хартли и Себастьен Буэми. Они первыми поздравили его после победного финиша.

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