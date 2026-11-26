Легко забыть, что автомобиль остаётся машиной: глянцевые экраны мультимедийных систем и плавная работа электрифицированных силовых установок скрывают тот факт, что в основе своей автомобили мало изменились за последние десятилетия. Им по-прежнему необходимы регулярное и полноценное техническое обслуживание. Учитывать это стоит не только во время эксплуатации, но и при выборе следующего автомобиля.

В среднем подержанная машина с полной сервисной историей стоит на 10-20 процентов дороже автомобиля без таких записей. Экономия может показаться разумным решением, однако вероятность столкнуться с более крупными расходами в будущем значительно выше.

Содержание автомобиля обходится дорого, поэтому иногда возникает соблазн отказаться от регулярного обслуживания. Особенно если учесть, что полный комплекс работ в среднем стоит £235, согласно данным сайта BookMyGarage. Однако несвоевременная замена масла и фильтров может привести к снижению эффективности двигателя и ускоренному износу деталей, последствия которого в отдельных случаях окажутся критическими.

После покупки подержанного автомобиля за несколько тысяч это совсем не тот сюрприз, с которым хотелось бы столкнуться. Преимущества машины с полной или хотя бы хорошо документированной сервисной историей обычно очевидны. Но остаётся вопрос: стоит ли доплачивать за автомобиль, который всегда обслуживался у официального дилера?