Белорусский бренд Avior, ранее известный россиянам преимущественно по коммерческим автомобилям, представил первые фотографии пикапа, подготовленного для российского рынка. Модель станет новым этапом сотрудничества с компанией Maxus, имеющей британские корни.

В представительстве бренда сообщили «Автоновостям дня», что Avior намерен расширить модельный ряд за счет выхода во внедорожный сегмент. По словам компании, потенциальные клиенты проявляли к нему интерес и отмечали желание видеть в линейке автомобили с повышенной проходимостью.

«Новый пикап Avior — универсальный автомобиль на каждый день для людей с разными интересами и образом жизни. На нем можно отправиться в семейное путешествие, выбраться с детьми на природу, поехать на рыбалку или провести выходные вдали от города. При этом пикап отлично подходит и для повседневной жизни: поездок по городу, перевозки крупногабаритных покупок или помощи близким при переезде», — отметил заместитель генерального директора по развитию дилерской сети Avior Андрей Харламов.

Подробные технические характеристики нового пикапа Avior станут известны в январе. Однако по опубликованным фотографиям можно предположить, что модель представляет собой аналог китайского Maxus Interstellar X, который вышел на домашний рынок в сентябре.

Длина Maxus Interstellar X составляет 5,5 метра, а колесная база — 3,3 метра. Пикап получил пневмоподвеску и систему полного привода с тремя дифференциалами: передним, задним и межосевым. Автомобиль оснащен 2,5-литровым турбодизелем SAIC Plus мощностью 224 л. с., работающим совместно с классическим 8-ступенчатым «автоматом».