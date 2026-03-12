Volkswagen настороженно относится к растущей угрозе со стороны китайских автопроизводителей

Volkswagen готовится к усилению конкуренции со стороны китайских автопроизводителей на европейском рынке, несмотря на то, что пока влияние новых игроков оценивается как минимальное.

Об этом заявил генеральный директор Volkswagen Group Оливер Блюме на ежегодной пресс-конференции по итогам финансового года. По его словам, китайские производители уже давно рассматривают Европу в качестве приоритетного направления для экспорта своих автомобилей.

«В Китае из-за жесткой конкуренции и ценового давления они практически перестали зарабатывать, — отметил Блюме. — В Европе же у них есть возможность получать прибыль, а экспортировать автомобили в США китайцы сейчас не могут, поэтому основной акцент делают именно на европейском рынке».

Глава концерна подчеркнул, что сильные позиции брендов Volkswagen Group обеспечивают компании устойчивость по отношению к новым конкурентам. Несмотря на отсутствие пока «заметного негативного эффекта», в компании понимают, что ситуация может измениться.

«Европейские покупатели ценят наши бренды, а также дизайн и качество сервисных услуг, которые мы развиваем на протяжении многих лет. Однако нам нужно быть готовыми к ценовому давлению», — добавил Блюме. В Volkswagen уже принимают меры по снижению издержек производства, чтобы противостоять ценовой конкуренции со стороны китайских компаний.

В 2025 году немецкий концерн поставил более 8,8 миллиона автомобилей, что на 1,0 процента меньше показателя предыдущего года. При этом пять моделей компании входят в число самых продаваемых электрокаров Европы. Оливер Блюме заявил, что Volkswagen Group сохраняет лидерство на рынке электромобилей. Продажи электромобилей концерна в Европе выросли на 66 процентов, тогда как в США снизились на 10 процентов, а в Китае — на 8 процентов, что, по словам руководителя, соответствует прогнозам компании. В Южной Америке, Азии (за исключением Китая), а также в Африке и на Ближнем Востоке продажи электрокаров Volkswagen увеличились на 9–12 процентов по сравнению с прошлым годом. Блюме также сообщил, что совокупные расходы концерна, связанные с таможенными пошлинами, в прошлом году достигли пяти миллиардов евро.