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Дилеры получили BYD Seagull второго поколения еще до официального старта продаж

Новый BYD Seagull получил электромотор на 127 л.с., запас хода до 420 км и зарядку с 10% до 97% за 9 минут. Предзаказ уже открыт в Китае.
А
Антон Звонкий
13.10.2026, 16:13·3 мин
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Фото: Carsweek.ru

В ближайшее время модель выйдет на рынок с поддержкой технологии мгновенной зарядки, системой помощи при вождении DiPilot 300 и электромотором мощностью 127 л.с. При этом демонстрационная версия Seagull второго поколения появилась в автосалонах без верхнего датчика LiDAR. Он является основой комплекса ADAS DiPilot 300 («Глаз Бога B»), который позволяет активировать автопилот.

Автомобиль представлен в оранжевом цвете — одном из шести доступных вариантов. Кроме него, покупателям предложат зеленый, белый, розовый, синий и серый оттенки. Внешность модели дополняют черненые 16-дюймовые диски, полускрытые дверные ручки и парящая крыша.

Как сообщает Carnewschina, интерьер нового BYD Seagull выполнен в белом цвете. Городской автомобиль получил двухспицевый руль, за которым находится рычаг переключения передач. Отдельной цифровой приборной панели нет: ее функции возложены на левую часть центрального дисплея. В тоннеле расположены беспроводная зарядка, несколько физических кнопок и два подстаканника. Еще одной особенностью Seagull стал задний багажник с электроприводом открытия.

Габариты нового BYD Seagull составляют 4205/1810/1570 мм, а колесная база достигает 2,65 метра. По сравнению с предшественником автомобиль стал длиннее на 42,5 сантиметра. Электромотор мощностью 127 лошадиных сил установлен на задней оси.

Покупателям предложат батареи емкостью 30 и 39,2 кВт·ч. В зависимости от выбранного аккумулятора запас хода составит 320–420 километров. Модель поддерживает флэш-зарядку: с 10% до 97% батарея пополняется всего за 9 минут.

Фото: Carsweek.ru

Предзаказ на новинку стартовал 9 октября. Стоимость услуги составляет 2000 юаней (~25 000 рублей). Цена самого автомобиля пока не раскрыта, однако для Китая такая практика является обычной. Компании используют предзаказы, чтобы привлечь внимание к модели и предварительно оценить потенциальный объем продаж по числу заявок и уровню интереса пользователей. Вернуть средства можно в любое время до блокировки заказа.

По оценкам экспертов, BYD Seagull будет стоить в Китае менее 100 000 юаней (1,25 миллиона рублей). Для сравнения, согласно данным China EV DataTracker, с января по август 2026 года было поставлено 74 087 единиц BYD Seagull. Его цена в этот период находилась в диапазоне от 69 900 до 85 900 юаней (876 тысяч–1,08 миллиона рублей).

Недавно сообщалось, что еще одна перспективная новинка BYD — Ocean MPV — проходит дорожные испытания. Автомобиль уже заметили на улицах Китая.

Фото: YouTube, e-drivers

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