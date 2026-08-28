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В июле вторичный рынок мотоциклов вырос на 8%

Рынок подержанных мотоциклов в России вырос на 8% в июле: россияне купили 17,2 тыс. машин. Лидируют Honda, Yamaha и Kawasaki, среди моделей — Honda CBR.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.08.2026, 16:12·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По данным агентства «АВТОСТАТ», в июле нынешнего года россияне приобрели около 17,2 тыс. мотоциклов с пробегом. По сравнению с июлем 2025-го показатель вырос на 8%. Заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрий Ярыгин отметил, что рынок подержанных мотоциклов в России увеличивается уже третий месяц подряд. При этом с января по апрель он показывал исключительно отрицательную динамику.

На пять марок в июле пришлось около 60% вторичного рынка мототехники. В их число вошли Honda (3,3 тыс. шт.), Yamaha (2,4 тыс. шт.), Kawasaki (1,5 тыс. шт.), Suzuki (1,4 тыс. шт.) и BMW (1,3 тыс. шт.). Продажи остальных марок не достигли 1 тыс. единиц.

В рейтинге моделей первое место заняла Honda CBR: в июле было продано 0,7 тыс. подержанных мотоциклов этой модели. Вторую позицию получила Honda CB (0,6 тыс. шт.). Тройку лидеров замкнула Suzuki GSX с результатом 0,3 тыс. шт.

Всего за 7 месяцев в России приобрели почти 88 тысяч мотоциклов с пробегом. Это на 7,5% превышает результат за январь – июль прошлого года.

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