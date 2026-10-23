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Объём вторичного рынка автобусов за девять месяцев сократился на 14%

Рынок подержанных автобусов в России за 9 месяцев 2026 года сократился на 14,3%, до 11 050 машин, но в сентябре впервые за 8 месяцев вырос на 3,2%.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.10.2026, 14:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По данным агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2026 года в России приобрели 11 050 автобусов с пробегом. По сравнению с январем – сентябрем прошлого года показатель снизился на 14,3%. Вместе с тем в сентябре рынок впервые за последние 8 месяцев продемонстрировал рост — на 3,2%. До этого положительной динамики не фиксировали с февраля.

Почти половина всех проданных за отчетный период подержанных автобусов пришлась на отечественную марку PAZ — 47%, или 5 201 шт. Второе место занял российский бренд LIAZ с результатом 1 339 шт., третье — белорусский MAZ, показавший 593 шт. В ТОП-5 также вошли российский NEFAZ (563 шт.) и корейский Hyundai (554 шт.).

В модельном рейтинге рынка автобусов с пробегом лидируют представители Павловского автозавода. Первую позицию занял PAZ 3204: за 9 месяцев было приобретено 2 086 его б/у экземпляров. На втором месте расположился PAZ 3205, проданный в количестве 2 072 единицы. Третью строчку занял PAZ 4234 с результатом 759 шт.

В пятерку наиболее популярных моделей также вошли LIAZ 5292 и NEFAZ 5299 — 752 и 563 шт. соответственно.

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Вторичный рынок (213)Авторынок россии (1064)Продажи (1210)Автобусы (145)Модели-лидеры (346)Марки-лидеры (411)

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