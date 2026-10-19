Главная Новости Продажи В сентябре 2026 года вторичный рынок автомобилей обновил рекорд продаж.
Новости

В сентябре 2026 года вторичный рынок автомобилей обновил рекорд продаж.

Рынок подержанных автомобилей в России достиг максимума за год: в сентябре продано 557,1 тыс. машин, а за девять месяцев — 4,5 млн, на 2% больше.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.10.2026, 08:02·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

В сентябре 2026 года россияне приобрели 557,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. По данным экспертов агентства «АВТОСТАТ», это максимальный месячный результат в нынешнем году. Прежний рекорд вторичного рынка был установлен в июле и составил 548,7 тыс. шт.

Рынок подержанных автомобилей впервые за последние три месяца показал положительную динамику. Его объем оказался на 0,7% выше показателя сентября 2025-го, когда было продано 553,3 тыс. шт. Для сравнения, в августе и июле рынок сокращался на -8,4% и -3,3% соответственно.

Кроме того, рынок б/у легковых автомобилей шестой месяц подряд, то есть с апреля, превышает отметку в полмиллиона единиц.

По итогам девяти месяцев вторичный рынок также сохраняет положительную динамику. С января по сентябрь жители нашей страны приобрели 4,5 млн подержанных машин — на 2% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

С информацией о самых популярных марках и моделях автомобилей с пробегом в июле и с начала года можно ознакомиться здесь.

Источник

Вторичный рынок (210)Автомобили с пробегом (210)Авторынок россии (1056)Легковые автомобили (885)Продажи (1199)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
Статьи

Новый российский автомобильный бренд JELAND: миссия, философия и первые модели

Редакция·20.07.2026
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация