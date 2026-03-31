Экономия превыше всего: каким изменениям подвергнутся стандарты качества автомобилей Toyota

Toyota пересматривает требования к качеству для снижения затрат, внедряя Smart Standard Activity. Изменения не затронут безопасность и функциональность автомобилей.
Редакция
31.03.2026, 09:53·2 мин
Компания Toyota объявила о планах пересмотреть ряд действующих стандартов качества, а также отказаться от некоторых прежних требований. Как сообщает IT Home со ссылкой на заявление генерального директора Коидзи Сато, такие меры обусловлены необходимостью оптимизации расходов в условиях сложившейся рыночной ситуации.

Долгое время на предприятиях Toyota действовали крайне строгие нормы, из-за которых тысячи компонентов признавались браком даже при минимальных отклонениях. Примером служит случай, когда ежемесячно списывалось порядка 10 тысяч автомобильных жгутов из-за неидеального оттенка изоляции. Кроме того, браковались потолочные панели с едва заметными пятнами, а также рулевые колеса с почти неразличимыми складками на кожаной отделке.

Менеджер по закупкам Седзи Нисихара отметил, что большинство клиентов не замечает подобных мелких недостатков.

В связи с этим автопроизводитель запускает инициативу под названием Smart Standard Activity. По данным источника, новая программа нацелена на снижение производственных издержек за счет корректировки стандартов к деталям, не влияющим на безопасность и функциональные характеристики автомобилей, но приводящих к существенному росту себестоимости.

При этом Toyota продолжает следить за качеством своей продукции. Недавно стало известно о запуске очередной сервисной кампании, в рамках которой более 500 тысяч бензиновых и гибридных кроссоверов Highlander отправлены на отзыв по причине выявленного серьезного дефекта спинок сидений второго ряда.

Автор: Иван Бахарев

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
