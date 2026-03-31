Экономия превыше всего: каким изменениям подвергнутся стандарты качества автомобилей Toyota

Компания Toyota объявила о планах пересмотреть ряд действующих стандартов качества, а также отказаться от некоторых прежних требований. Как сообщает IT Home со ссылкой на заявление генерального директора Коидзи Сато, такие меры обусловлены необходимостью оптимизации расходов в условиях сложившейся рыночной ситуации.

Долгое время на предприятиях Toyota действовали крайне строгие нормы, из-за которых тысячи компонентов признавались браком даже при минимальных отклонениях. Примером служит случай, когда ежемесячно списывалось порядка 10 тысяч автомобильных жгутов из-за неидеального оттенка изоляции. Кроме того, браковались потолочные панели с едва заметными пятнами, а также рулевые колеса с почти неразличимыми складками на кожаной отделке.

Менеджер по закупкам Седзи Нисихара отметил, что большинство клиентов не замечает подобных мелких недостатков.

В связи с этим автопроизводитель запускает инициативу под названием Smart Standard Activity. По данным источника, новая программа нацелена на снижение производственных издержек за счет корректировки стандартов к деталям, не влияющим на безопасность и функциональные характеристики автомобилей, но приводящих к существенному росту себестоимости.

При этом Toyota продолжает следить за качеством своей продукции. Недавно стало известно о запуске очередной сервисной кампании, в рамках которой более 500 тысяч бензиновых и гибридных кроссоверов Highlander отправлены на отзыв по причине выявленного серьезного дефекта спинок сидений второго ряда.

