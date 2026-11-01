Вся семья Антонелли воссоединилась в Мехико

Вся семья Антонелли прибыла в Мехико, чтобы вместе с Кими отметить его весьма вероятное чемпионство. Для завоевания титула гонщику Mercedes достаточно финишировать девятым.

Неделю назад в Остине Марко Антонелли стал свидетелем победы сына в Гран При США, а затем вернулся в Италию. В этот уик-энд в Муджелло проходит финал чемпионата Италии по гонкам класса GT, где его команда Antonelli Motorsport борется за самые высокие результаты. Накануне гонщики команды Гай Альбаг и Лоренцо Феррари выиграли квалификацию.

Однако вечером в пятницу Антонелли-старший вместе с супругой Вероникой и младшей дочкой Мэгги отправился в Мехико. Вся семья решила присутствовать при знаменательном событии, поскольку, скорее всего, сегодня Кими станет самым молодым чемпионом в истории Формулы 1.

Днём в субботу они уже приехали на автодром имени братьев Родригес. Как пишет Gazzetta dello Sport, после вчерашней квалификации родственники провели некоторое время вместе с сыном и старались его поддержать. Поддержку семьи Кими ощущал на протяжении всего сезона, и она также сыграла важную роль в его успехах.

Фото: F1news.ru

По информации газеты, команда Mercedes уже завершила всю необходимую подготовку к празднованию титула Антонелли. Сам Кими в этом участия не принимал. Цитируем: «поскольку он исключительно суеверен, то опасается, что результат может быть непредвиденным, поэтому отказывается что-либо знать о ходе подготовки, так что его ждёт большой сюрприз».