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Вся семья Антонелли воссоединилась в Мехико

Семья Кими Антонелли прилетела в Мехико, чтобы поддержать гонщика Mercedes: ему достаточно финишировать девятым для завоевания титула Формулы 1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.11.2026, 16:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Вся семья Антонелли прибыла в Мехико, чтобы вместе с Кими отметить его весьма вероятное чемпионство. Для завоевания титула гонщику Mercedes достаточно финишировать девятым.

Неделю назад в Остине Марко Антонелли стал свидетелем победы сына в Гран При США, а затем вернулся в Италию. В этот уик-энд в Муджелло проходит финал чемпионата Италии по гонкам класса GT, где его команда Antonelli Motorsport борется за самые высокие результаты. Накануне гонщики команды Гай Альбаг и Лоренцо Феррари выиграли квалификацию.

Однако вечером в пятницу Антонелли-старший вместе с супругой Вероникой и младшей дочкой Мэгги отправился в Мехико. Вся семья решила присутствовать при знаменательном событии, поскольку, скорее всего, сегодня Кими станет самым молодым чемпионом в истории Формулы 1.

Днём в субботу они уже приехали на автодром имени братьев Родригес. Как пишет Gazzetta dello Sport, после вчерашней квалификации родственники провели некоторое время вместе с сыном и старались его поддержать. Поддержку семьи Кими ощущал на протяжении всего сезона, и она также сыграла важную роль в его успехах.

Кими Антонелли
Фото: F1news.ru

По информации газеты, команда Mercedes уже завершила всю необходимую подготовку к празднованию титула Антонелли. Сам Кими в этом участия не принимал. Цитируем: «поскольку он исключительно суеверен, то опасается, что результат может быть непредвиденным, поэтому отказывается что-либо знать о ходе подготовки, так что его ждёт большой сюрприз».

Источник

Андреа Кими Антонелли (341)Mercedes (948)

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