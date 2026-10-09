После Type 01 Jaguar может выпустить столь же радикальный кроссовер

С представлением модели Type 01 Jaguar фактически перезапустил бренд. Однако останавливаться на этом компания, очевидно, не намерена.

В руководстве марки сообщили изданию Autocar, что уже в ближайшее время будет представлен следующий автомобиль Jaguar. В его основу ляжет недавно показанный смелый и неоднозначный дизайн Type 01.

Управляющий директор Jaguar Родон Гловер подтвердил, что компания всё увереннее придерживается курса на разрушение стереотипов и бескомпромиссный подход.

Новый Type 01 полностью отражает эту концепцию. Длинный и широкий электромобиль не похож на модели, которые ранее выпускались под шильдиком Jaguar. Его конкурентами станут бренды, занимающие более высокое положение, чем Audi и BMW.

Что известно о новой модели

Подробностей о следующем автомобиле пока нет. Однако высказывания Гловера позволяют предположить, что модель получит кузов типа кроссовер: рынок по-прежнему демонстрирует устойчивый интерес к машинам с высоким клиренсом.

Фото: Carsweek.ru

Как сообщает motor1, в интервью изданию Carsales он заявил, что будущие автомобили марки будут не только эпатажными, но и практичными. Это позволит привлечь более широкую аудиторию.

Премьера новой модели, вероятно, состоится после начала поставок Type 01 — примерно в 2028 году. Первые 01 должны попасть к клиентам в конце 2027. После второй модели, вероятно, будет представлена и третья — в формате крупного седана.

Каким будет бренд

Jaguar не стремится к большим объёмам продаж. Компания сосредоточится на прибыльных нишевых моделях с высокой маржинальностью и в рамках новой концепции будет выпускать исключительно электромобили.

Попытка конкурировать с массовыми премиальными брендами, включая немецкую троицу, не принесла британской марке успеха. Это стало одной из причин полного пересмотра её позиционирования и маркетинговой стратегии.

Перезапуск Jaguar призван сформировать новое представление о продукции под эмблемой бренда. Так, Type 01 ориентирован на молодых состоятельных клиентов, которые ищут особенный и оригинальный продукт.

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Фото: Jaguar