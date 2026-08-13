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Билеты на Гран-при Нидерландов полностью распроданы

Гран При Нидерландов в Зандфорте собрал аншлаг: билеты на последний этап Формулы 1 и первый спринт-уик-энд распроданы, ждут 300 тысяч зрителей.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.08.2026, 18:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Организаторы Гран При Нидерландов сообщили, что в кассах и сервисах бронирования больше не осталось билетов на предстоящий этап.

В прошлом году билеты были доступны на все три дня, однако в этот раз продажи проходили значительно активнее. Интерес к событию повысился из-за его особого статуса: это последний Гран При Формулы 1 в Зандфорте, поскольку контракт на следующий год продлён не был. Кроме того, уик-энд впервые состоится с субботним спринтом.

Организаторы ожидают 100 тысяч зрителей в каждый из дней этапа — всего 300 тысяч посетителей за уик-энд.

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