Билеты на Гран-при Нидерландов полностью распроданы

Организаторы Гран При Нидерландов сообщили, что в кассах и сервисах бронирования больше не осталось билетов на предстоящий этап.

В прошлом году билеты были доступны на все три дня, однако в этот раз продажи проходили значительно активнее. Интерес к событию повысился из-за его особого статуса: это последний Гран При Формулы 1 в Зандфорте, поскольку контракт на следующий год продлён не был. Кроме того, уик-энд впервые состоится с субботним спринтом.

Организаторы ожидают 100 тысяч зрителей в каждый из дней этапа — всего 300 тысяч посетителей за уик-энд.