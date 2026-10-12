Возрождение легенды: Jeep готовит новое прочтение знаменитого внедорожника

Легендарный армейский Jeep Willys 4x4 считается одним из самых узнаваемых автомобилей в истории и стал основой для развития класса внедорожников. Как сообщает портал AutoExpress, глава европейского подразделения бренда Jeep Ксавье Пежо заявил о планах производителя переосмыслить свое наследие. Компания намерена выпустить компактный SUV, созданный под влиянием легендарного Виллиса.

Что известно на данный момент

Во время автосалона в Париже Ксавье Пежо продемонстрировал журналистам тизер будущей модели. На изображении показан Jeep Willys 4x4 на фоне транспортного ящика, в котором автомобиль поставлялся войскам. На деревянной стенке заметна тень, повторяющая очертания будущего компактного SUV.

Судя по тизеру, длина новинки составит около 3.3 метров — столько же, сколько было у ее прародителя.

Фото: Carsweek.ru

Руководитель европейского филиала отметил, что проект нового Willys находится на самой ранней стадии. Производителю еще предстоит значительная работа над деталями, поэтому более четкое представление о будущем автомобиле появится позднее.

Концепция новинки

По словам Ксавье Пежо, инженеры бренда будут опираться на ценности и 85-летнее наследие Jeep, одновременно учитывая требования современного мира. Классику планируют переосмыслить с учетом востребованности просторного салона, экологичных решений и растущего интереса к активному отдыху на природе.

Небольшие габариты не должны ограничивать возможности и функциональность автомобиля. Каждый сантиметр пространства планируют использовать максимально эффективно. Бренд намерен воплотить изначальную ДНК Jeep в конкретных решениях для европейских клиентов, сделав акцент на свободе, приключениях, подлинности и страсти. Новый Willys точно получит полный привод.

Другие планы бренда

Ксавье Пежо сообщил, что для европейского рынка сейчас разрабатывается 4 проекта, а новый Willys является лишь одним из них. Среди других инициатив были названы совершенно новый Renegade, SUV сегмента D, который создается совместно с китайской фирмой Dongfeng, а также ориентированный на бездорожье кроссовер Recon 4x4.

Jeep рассчитывает увеличить охват европейского рынка кроссоверов и внедорожников до 90%. Сейчас этот показатель составляет около 50%. При этом в продаже представлены только две модели: компактный Avenger и среднеразмерный Compass.

Кроме того, недавно в ряде европейских стран с продажи убрали легендарный Wrangler 4x4. Модель перестала соответствовать ужесточившимся экологическим нормам. Предполагается, что ее заменит упомянутый выше Recon.

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Фото: Jeep, Википедия