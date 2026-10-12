Возвращение к истокам: Alpine представила концепт A310 Vision, вдохновлённый классическими моделями

Alpine стала последним европейским автопроизводителем, который обратился к своему наследию при создании новых впечатляющих моделей. Концепт A310 Vision — очередное подтверждение такого подхода. Его ретро-дизайн отсылает к истории компании, но сочетается с современными стилистическими решениями. Несмотря на яркий концептуальный кузов, автомобиль позволяет примерно представить, как может выглядеть долгожданный серийный A310 следующего поколения.

По данным портала Carscoops, оригинальный Alpine A310 выпускался с 1971 по 1984 годы и создавался как конкурент Porsche 911. Новый концепт Vision во многом напоминает классическую модель, а некоторые поклонники считают его даже более эффектным. Теперь многие любители классики с нетерпением ждут возможного воплощения этого проекта.

Как и оригинальный автомобиль, концепт представляет собой эффектное двухдверное купе с низкой передней частью и необычно массивной кормой. Внимание сразу привлекают узкие светодиодные фары, крупный передний сплиттер, выразительный бампер и оригинальный капот.

Фото: Carsweek.ru

Передние колесные арки, как и у модели 1970-х годов, выполнены выпуклыми. Выразительный силуэт концепта в полной мере раскрывается при взгляде сбоку. Здесь заметны смелые серебристо-черные колеса, цифровые наружные зеркала, угловатые боковые окна и дверные панели с прозрачными элементами, напоминающими решения, примененные в McLaren Senna.

У оригинального A310 задняя часть была дополнена огромным стеклом. В концепте Vision его заменяет гигантская алюминиевая «ракушка», полностью закрывающая корму. Кроме того, автомобиль получил крупный спойлер и светодиодные задние фонари.

Фото: Carsweek.ru

В отличие от некоторых концептов, созданных исключительно для демонстрации возможностей бренда, A310 Vision, по заявлению Alpine, построен на той же платформе Alpine Performance Platform (APP). Она станет основой для нового полностью электрического A110. При этом французская марка подчеркивает, что концепт был создан исключительно «как творческое исследование наследия Alpine, а не как анонс будущей серийной модели».

В середине 2023-го Alpine представила амбициозный план развития модельного ряда до 2030 года. Представители компании сообщили, что новый четырехместный A310 построят на той же архитектуре, что и A110. До начала прошлого года об автомобиле почти не появлялось информации. Затем в интернете распространилась серия шпионских фотографий, на которых, предположительно, был запечатлен Porsche 911. Автомобиль проходил испытания в качестве двухдверного спорткара с пропорциями, напоминающими концепт.

Окончательный дизайн нового A310 пока не раскрыли ни представители компании, ни аналитики. Однако в декабре прошлого года появилась информация, что модель выйдет на рынок в кузове фастбэк GT с компоновкой 2+2, а позднее будет доступна и в версии кабриолет. Степень влияния концепта на серийную новинку остается неизвестной, но сохраняется осторожная надежда, что она окажется максимально похожей на A310 Vision.

Недавно мы рассказывали о другом ярком концепте — на этот раз представленном компанией Opel.

Фото: Carscoops