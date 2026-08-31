Какие автобренды могут первыми вернуться в Россию и что для этого необходимо: мнение аналитика

Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат», считает Kia и Hyundai наиболее вероятными кандидатами на возвращение первыми на российский авторынок. В интервью ТАСС перед ВЭФ он допустил такой сценарий при улучшении геополитической обстановки и смягчении санкционного режима.

По словам аналитика, глобальные бренды не будут восстанавливать работу в России без изменений в геополитике и хотя бы частичного снятия санкций.

«Как только что-то из этого произойдет, мы видим такую последовательность — первыми придут корейцы — Kia и Hyundai. Вторыми — японцы, например, Subaru, Mazda, Toyota», — добавил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В то же время некоторые производители, как полагает глава «Автостата», могут не вернуться на российский рынок. Среди них Целиков назвал Renault и Nissan. Уход Mercedes и Volkswagen он считает практически безвозвратным.

Иной оценки аналитик придерживается в отношении BMW. Он отметил, что компания сохранила офис, а её контакты с дилерской сетью не были полностью прекращены.

«При этом BMW до сих пор сохраняет офис и неофициально поддерживает дилеров по поставке запчастей, доступу к базам данных и сервисам», — отметил глава «Автостата» Сергей Целиков.

Сергей Целиков связал перспективы возвращения каждой марки с масштабом сохраняющихся санкционных ограничений. Важным фактором, по его оценке, станет и темп их возможного снятия.

Ранее аналитик сообщил об увеличении продаж автомобилей корейских марок в России. Наиболее заметный рост, по его словам, зафиксировали KGM и Kia. Кроме того, у дилеров по-прежнему представлены автомобили Solaris, собранные в Петербурге из комплектов Kia и Hyundai.

Ранее также сообщалось, что Kia Rio занял первое место на российском вторичном рынке среди легковых автомобилей с пробегом, опередив Hyundai Solaris и LADA 2107. По данным аналитиков, интерес к обеим корейским моделям на «вторичке» продолжил увеличиваться.

Автор: Андрей Сундуков