Volvo планирует представить 13 новых моделей автомобилей к 2030 году

Volvo объявила о планах представить не менее 13 новых автомобилей до конца 2030 года. Этот проект станет крупнейшей и самой амбициозной продуктовой кампанией в истории шведской марки. Руководство компании также намекнуло, что в программу войдут универсалы.

“Our ambition is to be the leading premium car brand,” — заявил генеральный директор Volvo Håkan Samuelsson, представляя новую стратегию компании. Одним из ключевых элементов плана станет более регионализированная линейка автомобилей: семь новых моделей предназначены для западных рынков, включая США, Европу и Великобританию, а еще шесть будут выпускаться только для Китая. Программа предусматривает как гибриды, так и электромобили.

Volvo пока не уточнила, какими именно будут новые модели. При этом компания сообщила, что ее следующий электромобиль выйдет в 2027 году. Он будет создан с использованием возможностей новой архитектуры SPA3 — универсальной и ориентированной исключительно на электромобили платформы, лежащей в основе Volvo EX60 SUV. Ее планируют применять для автомобилей разных типов, включая седаны и, как можно предположить, универсалы.

Thomas Ingenlath, недавно вернувшийся на должность главного дизайнера Volvo после руководства сестринским брендом Polestar, пообещал представить весной следующего года новый концепт-кар. Он должен показать направление дальнейшего развития дизайна марки.