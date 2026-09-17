Volvo выпустит 13 новых моделей за четыре года, устроив настоящий автомобильный бум

Volvo объявила о планах представить до конца 2030 года не менее 13 новых автомобилей. Этот масштабный продуктовый наступательный проект станет крупнейшим и самым амбициозным в 99-летней истории шведской марки. Компания также намекнула, что в него войдут универсалы.

«Our ambition is to be the leading premium car brand», — заявил генеральный директор Håkan Samuelsson, представляя новую стратегию компании. По его словам, «our showrooms will look very different in 2030». Важной частью продуктового плана Volvo станет более регионализированная линейка автомобилей. Семь новых моделей предназначены для западных рынков, включая США, Европу и Великобританию, а остальные шесть будут выпускаться исключительно для Китая. План предусматривает как гибридные автомобили, так и электромобили.

Volvo пока не уточнила, какими будут все эти новые модели. При этом компания объявила, что следующий электромобиль марки выйдет в 2027 году. Он будет использовать возможности новой архитектуры SPA3 — бескомпромиссной и высокогибкой электрической платформы, лежащей в основе кроссовера Volvo EX60. Архитектура рассчитана также на автомобили с низкой посадкой, включая седаны и, как можно предположить, универсалы.

Thomas Ingenlath, недавно вернувшийся на должность главного дизайнера Volvo после руководства дочерним брендом Polestar, пообещал представить весной 2027 года новый концепт-кар. Он должен показать, каким будет следующий этап развития дизайна марки.

Дизайнер не раскрыл подробностей, однако на фоне его выступления демонстрировались изображения классического универсала Volvo P1800 ES в стиле shooting brake, представленного в шестидесятые годы. Руководитель дизайн-направления говорил о будущих изменениях и о том, что история и наследие бренда станут частью нового дизайнерского курса.