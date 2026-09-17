Volvo вернёт кнопки и почтит своё прошлое в рамках масштабного обновления модельного ряда

Главный дизайнер Volvo намерен вернуть физические кнопки после того, как выслушал отзывы клиентов и представителей СМИ. Ожидается, что тактильные элементы управления станут важной частью нового дизайнерского направления бренда, которое в начале следующего года представит концепт-кар.

Именно Thomas Ingenlath отвечал за то, чтобы Volvo стала более стильной и привлекательной. Это произошло в рамках последнего масштабного обновления модельного ряда, проведённого немногим более десяти лет назад. В результате шведская компания превратилась в полноценного игрока премиум-сегмента. После запуска дочернего бренда Polestar он вернулся на должность директора по дизайну Volvo и сразу приступил к работе.

По словам руководителя дизайнерского подразделения, после возвращения в компанию он поставил перед собой три задачи по улучшению автомобилей Volvo. Одной из них стало отсутствие физических кнопок в салонах последних моделей. При этом Ingenlath не собирается покрывать приборную панель множеством элементов управления, как это было в некоторых прежних автомобилях.

Он объяснил: “We have to listen to our customers and really recognise that how the interaction is in the cars today is, to say it frankly, not appreciated. The overemphasis of screens and the interaction with the screens is something that customers and journalists heavily criticise, and we have to aim for a better harmony, a better balance, between the interaction that we have with our digital device and the physical interaction.”