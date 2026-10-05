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Volvo вновь зарегистрировала в России товарный знак со своей фирменной эмблемой

Volvo зарегистрировала товарный знак в России до 2035 года, но в Роспатенте заявили: это не означает возвращения бренда и возобновления поставок автомобилей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.10.2026, 13:52·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Заявку на регистрацию подали еще в декабре прошлого года. Ее направила официальная компания «Вольво трейдмарк холдинг АБ». В конце прошлого месяца заявку одобрили и зарегистрировали. Срок действия торговой марки истекает в декабре 2035-го года.

Как сообщает ТАСС, регистрация прошла по 7, 12 и 37 классу МКТУ. Они охватывают машины, оборудование, силовые установки, гибридные и электрические авто, а также ремонтно-восстановительные работы и аренду строительного и электрозарядного оборудования.

Volvo покинули российский рынок в начале 2022 года. Их активы внутри страны передали местному инвестору.

Фото: Carsweek.ru

Глава Роспатента Юрий Зубов отметил, что подобная регистрация не является новостью. Многие зарубежные бренды проходят аналогичные процедуры в РФ, повторно внося свои товарные знаки в список или продлевая срок их действия.

По словам Зубова, регистрация сама по себе не свидетельствует о непосредственном возвращении бренда в Россию или начале открытых поставок его продукции. Чаще всего такие заявки подают, чтобы предотвратить распространение подделок, в которых используются символика и торговые знаки крупного зарубежного бренда. Это позволяет сохранять репутацию на мировом рынке, но не является четким сигналом о возобновлении поставок.

Ранее мы писали, что аналогичную процедуру прошел Ford, зарегистрировав свой Mustang и его эмблему в Роспатенте.

Фото: rbk, zr

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