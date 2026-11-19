Издание Carwow, входящее в одну группу с Auto Express, назвало Volvo EX60 автомобилем года 2027. Электрический SUV также победил в категории ‘Outstanding EV’, впечатлив жюри дизайном, комфортным салоном и впечатляющим запасом хода.
Главный контент-директор Carwow Мэт Уотсон так прокомментировал выбор победителя 2027 года: “The Volvo EX60 is as good as electric cars get. It has everything we love about Volvo - that oh-so-desirable Scandi-cool styling, a minimalist and relaxing interior, enough practicality for the family and seats so comfortable you won’t mind spending hours behind the wheel. And you really can spend hours, because the top model manages a staggering 503 miles to a charge.
“It’s great to drive - forgiving over bumps but still pretty agile in corners. As a complete package, it just moves the game on in every department.”
BYD получила награду Brand of the Year. В Carwow отметили стремительно расширяющуюся линейку компании, в которой есть модели для самых разных задач — от доступного городского транспорта вроде Dolphin Surf до самого быстрого автомобиля в мире, Yangwang U9X. Технология BYD Flash Charging, обеспечивающая мощность до 1,500kW, принесла компании награду Tech Trailblazer.
Еще одна китайская компания, Geely, также добилась успеха. Автомобиль Galaxy Cruiser с брутальной внешностью получил звание ‘Most Talked About Car of 2026’ благодаря интересу читателей Carwow на сайте и в социальных сетях. Электрический SUV EX5 удостоился награды Smart Spender. Его цена начинается от £31,990.
Однако награды отмечают не только практичность. Porsche 911 GT3 S/C в этом году получил награду Pleasure of Driving. Pagani Huayra Codalunga Speedster стал обладателем награды Desirability благодаря своему “outrageously beautiful” дизайну.