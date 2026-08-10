Volkswagen становятся главной целью новой волны краж автознаков, подпитываемой чёрным рынком

В Лондоне зафиксирована серия краж автомобильных эмблем, которая привлекла внимание полиции и общественности. За четыре дня, с 15 по 19 июля, злоумышленники похитили более 70 значков с автомобилей Volkswagen.

Столичная полиция ведет расследование по примерно 70 случаям, в которых владельцы Volkswagen заявили о пропаже передней эмблемы с их автомобилей. Примечательно, что эти значки оснащены встроенными радарными датчиками, необходимыми для работы систем помощи водителю. На черном рынке такие устройства могут стоить сотни фунтов, а сами значки легко снимаются за считанные секунды.

Несмотря на простоту снятия эмблем, методы, которыми пользовались преступники, оказались весьма изощренными. Как рассказала одна из пострадавших газете The Times, накануне кражи эмблемы с ее нового Volkswagen T-Roc она заметила в своем саду дрон.

«Это было очень организовано, они точно знали, где находится каждая машина, очевидно, что заранее все изучили», — поделилась женщина своими наблюдениями.

В официальном заявлении ведущий следователь PC Olly Rutherford сообщил: «Мы осведомлены о ряде инцидентов в юго-восточном Лондоне за последние недели, связанных с кражей эмблем автомобилей, включая встроенные в них радарные датчики. На данный момент предполагается, что произошло около 70 подобных краж».