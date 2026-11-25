Не будет преувеличением сказать, что Auto Express оказывает огромное влияние на повестку автомобильных новостей. Благодаря эксклюзивному доступу к руководителям компаний, новым автомобилям и передовым технологиям мы занимаем уникальное положение, позволяющее публиковать эксклюзивные материалы, интервью и дорожные тесты, которых нет больше нигде.

Однако на этой неделе материалы нашего сайта закономерно объединены общей темой. Новостной раздел открывают сразу три новые модели Volkswagen: в их числе безумный ID. Polo GTI Clubsport Concept и два динамичных скоростных SUV. В разделе тест-драйвов представлен автомобиль, который многие могут назвать самым значимым Volkswagen за целое поколение.

Не буду заранее раскрывать вердикт, но отмечу: построенный на базе Polo ID. Cross вобрал всё, за что мы ценим его собрата-супермини, и получил при этом более практичный и привлекательный кузов SUV. Если судить по результатам нашего первого тест-драйва, на дорогах Великобритании таких моделей вскоре будет немало.

Volkswagen также стал участником нашего нового актуального сравнительного теста. Когда возникла идея сопоставить новичка среди электрических «горячих» хэтчбеков с королём автомобилей с бензиновым двигателем, претендентом мог быть только один — Volkswagen Golf.