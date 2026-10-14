«Отказ Volkswagen от 75 моделей к 2035 году был неизбежен», — заявил гендиректор компании.

Volkswagen Group намерена сократить 75 моделей из всей линейки в течение ближайших 10 лет. По словам генерального директора VW, оптимизация модельного ряда пройдет в формате «естественного перехода», а часть автомобилей исчезнет из-за курса на электрификацию.
В сентябре Volkswagen Group объявила об утверждении планов по сокращению половины модельного ряда, уменьшению разнообразия моделей на 75 per cent и ликвидации 100,000 рабочих мест в рамках ‘Future Plan 2030’. Программа направлена на снижение операционных расходов и последующее расширение деятельности в North America и China.
В беседе с Auto Express на 2026 Paris Motor Show генеральный директор Volkswagen brand Thomas Schäfer объяснил, как будет проходить отказ от отдельных моделей: “We started this debate [about halving the VW Group line-up] mainly because of the 2035 end of combustion engines in Europe.
“It’s not a surprise that in 2035 you will not have an ID. Polo and a Polo, or an ID. Cross and a T-Cross, and so on,” he said. “So you automatically halve it. We were working on what is the ideal portfolio [for Volkswagen] in 2035.
“We’ve done that, we’ve done the same with Skoda, the same with Cupra. We’ve just aligned all of that, and out came a top portfolio for 2035, which is only half the size.”