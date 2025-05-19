Volkswagen T-Roc SUV улучшает свои возможности с особой серией Black Edition и Style Design.

Линейка среднеразмерных внедорожников Volkswagen T-Roc была обновлена с появлением новых версий Style Design и Black Edition Plus. Эти специальные издания заменили предыдущие модели Style и Black Edition, а также была прекращена поставка комплектации R-Line.

Обе новинки имеют улучшенный внешний вид, а также дополнительное стандартное оборудование по сравнению с моделями, которые они заменяют. Помимо крупных 19-дюймовых дисков, металлической краски, черной крыши и панорамного люка, также имеется удобство электрического заднего люка, бесключевого доступа и камеры заднего вида.

Версия T-Roc Style Design идет еще дальше с отдельным дизайн-пакетом, включающим черные боковые зеркала, а водители также получат доступ к инновационной системе Volkswagen IQ. Light матричные фары, которые интеллектуально адаптируются к встречному трафику и дорожным условиям.

Фото: autoexpress

Компания Volkswagen заявляет, что добавленные функции для Black Edition Plus обычно обошлись бы покупателям в круглую сумму в £3,225, если бы они выбирались как отдельные опции. Однако бренд предлагает улучшенный пакет без дополнительной оплаты, сохраняя прежнюю цену Black Edition в £36,515.

Тем временем версия T-Roc Style Design доступна по цене £33,205 – увеличение на £1,000 по сравнению с предыдущей комплектацией Style, но поставляется с дополнительным оборудованием, которое обычно обошлось бы в £5,520, если бы выбиралось отдельно.

Новые специальные версии будут располагаться выше версий Life и Match в линейке T-Roc, а высокопроизводительные версии T-Roc R и R Black Edition завершат доступные варианты вверху.

Версии T-Roc Style Design и Black Edition Plus будут доступны для заказа у дилеров Volkswagen в Великобритании с 22 мая.