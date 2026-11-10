Гибридный Volkswagen T-Roc вскоре поступит в продажу по цене от 33 725 фунтов стерлингов

Хотя Volkswagen присоединился к этому направлению позже конкурентов, компания проявляет всё больший интерес к самозаряжаемым и полным гибридным автомобилям. В рамках этой стратегии новый самозаряжаемый гибридный агрегат появился у семилетнего Golf 8, однако на британский рынок раньше него выйдет новый VW T-Roc Hybrid, продажи которого начнутся в ближайшее время.

Приём заказов на гибридный T-Roc откроется 12 ноября. Начальная цена составит £33,725, а первые поставки запланированы на начало 2027 года. Эта модель станет первым полным гибридом VW, который официально появится в продаже в Великобритании.

Базовая версия VW T-Roc Match 1.5 TSI Hybrid 136 обойдётся в £33,725. Это на £1,230 больше стоимости аналогичной модификации 1.5 eTSI с мягкой гибридной системой. Версия Style 136PS (134bhp) оценена в £37,890, а автомобиль с той же комплектацией и более мощным двигателем 170 (167bhp) — в £39,980. Топовая версия R-Line будет стоить £38,510 или £40,500 в зависимости от выбранной мощности.

Гибридная система объединяет широко используемый в VW Group 1.5-литровый двигатель TSI, компактную батарею и электромотор. Её работа строится на трёх режимах, которые активируются автоматически.

При наличии достаточного заряда автомобиль способен двигаться только на электротяге со скоростью до 40mph. В некоторых ситуациях электромотор приводит машину в движение, пока двигатель отключён от колёс и работает как генератор, заряжая батарею. Начиная с 40mph основным источником тяги становится бензиновый двигатель. При необходимости он также пополняет заряд аккумулятора, а электромотор помогает во время ускорения.

Одно из главных отличий самозаряжаемой системы VW от решений, распространённых у японских конкурентов, заключается в трансмиссии. Такие производители, как Honda и Toyota, используют в своих полных гибридах бесступенчатые трансмиссии (CVT), реакция которых отличается «эластичным» характером и требует определённого привыкания. В T-Roc и других гибридных моделях VW применяется знакомая семиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением.

Гибридный T-Roc с менее мощным двигателем разгоняется с 0-62mph за 9.7 секунды, а более производительная версия выполняет этот спринт за 8.5 секунды. Максимальная скорость обеих модификаций ограничена на уровне 112mph.

Официальный показатель топливной экономичности для обеих версий гибридной силовой установки одинаков и составляет 55.4mpg. Это заметно лучше базового 1.5-литрового двигателя eTSI в T-Roc, который в сочетании с коробкой DSG демонстрирует результат 49.6mpg.