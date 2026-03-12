Volkswagen ID.3 Neo официально представлен: новое имя, обновлённый внешний вид и премьера в апреле

Volkswagen готовится представить обновленный электромобиль ID.3, который получит новое название и заметно изменится внешне. Об этом сообщил руководитель отдела продаж и маркетинга бренда, подтвердив скорый релиз автомобиля.

Модель, ранее известная как ID.3, теперь будет называться ID.3 Neo. Существенные изменения, внесенные в дизайн и техническую часть, подтолкнули компанию добавить к названию приставку «Neo». Представить новинку планируют уже в середине апреля текущего года.

По словам Мартина Сандера, члена правления Volkswagen по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию, название ID. Golf бренд прибережет для следующего поколения электрокаров, которые выйдут ближе к концу десятилетия. В то же время ID.3 Neo станет одним из ключевых обновлений в текущей линейке.

Известно, что рестайлинг коснется не только внешности. Автомобиль получит современное программное обеспечение и впервые будет оснащен функцией управления одной педалью. Эта система позволит электромобилю восстанавливать энергию вплоть до полной остановки. Также подтверждено появление усовершенствованного комплекса Travel Assist с возможностью считывания сигналов светофора.

Детальная информация о технических характеристиках ID.3 Neo пока отсутствует. Однако опубликованные эскизы дают понять, что автомобиль получит более плавные линии кузова, переработанную переднюю часть и новые светодиодные фары. Бампер также подвергся полной переработке. В задней части впервые появится окрашенная в цвет кузова крышка багажника, в то время как ранее автомобили этой серии комплектовались черной контрастной дверцей багажника.