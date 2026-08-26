Главная Новости Volkswagen ID. up намерен оживить рынок городских электромобилей с помощью технологий Rivian
Новости

Volkswagen ID. up намерен оживить рынок городских электромобилей с помощью технологий Rivian

Volkswagen готовит к запуску компактный электромобиль VW ID. up: серийная версия концепта ID.Every1 станет начальной моделью электрической линейки бренда.
РедакцияР
Редакция
26.08.2026, 19:12·2 мин
single
Фото: autoexpress

Содержание:

Компактные электромобили остаются непростым сегментом для автопроизводителей с точки зрения прибыльности. Однако в последние годы этот рынок набирает обороты, и Volkswagen готовится присоединиться к нему с новой моделью VW ID. up.

Несколько лет назад автомобиль представили как концепт ID.Every1, однако, по ожиданиям Auto Express, серийная версия получит название ‘ID. up’. Это противоречит слухам о возвращении имени Lupo или использовании обозначения ID.1.

Городской автомобиль VW up! выпускался на протяжении 12 лет в рамках одного поколения. Электрическая версия e-up! появилась в линейке уже в 2014 и оставалась в производстве до прекращения выпуска модели в 2023. Судя по концепту ID. Every1, новый ID. up продолжит компактную концепцию с лаконичным дизайном, которая сделала оригинальный up! столь популярным.

Длина концепта составляет 3,880mm, что примерно на 280mm больше, чем у предыдущего Volkswagen up! Увеличение размеров во многом объясняется специальной архитектурой, разработанной для электромобиля.

С учетом габаритов A-сегмента ID. up станет начальной моделью полностью электрической линейки Volkswagen ID. Этот ряд постепенно отказывается от цифровых обозначений в пользу хорошо знакомых названий моделей Volkswagen с двигателями внутреннего сгорания, включая новый ID. Polo и ожидаемый ID. Tiguan.

Фото: autoexpress

VW ID. up reveal plans

Если судить по ID. Polo, дизайн которого практически повторяет концепт ID.2all, то ID. Every1 может дать достаточно точное представление о внешности будущего ID. up.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Рестайлинг Belgee Х70: изучаем отзывы владельцев

Редакция·17.06.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация