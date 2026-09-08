Volkswagen ID. Polo вызвал ажиотаж в Европе: очередь за ним оказалась длиннее, чем за спорткарами McLaren

Срок ожидания доступного электромобиля Volkswagen ID. Polo составляет как минимум десять месяцев. По данным Carscoops, даже изготовленный по индивидуальному заказу McLaren можно получить быстрее: его поставка занимает от восьми недель до полугода, однако точные сроки не гарантируются.

В Европе Volkswagen уже получил более 30 тыс. заказов на ID. Polo. Многие клиенты оформляли их ещё до появления автомобиля у дилеров и проведения тест-драйвов. Руководитель крупной дилерской группы сообщил немецкому отраслевому изданию Automobilwoche, что вся линейка ID. Polo распродана.

Один из дилеров рассказал, что некоторые покупатели получат заказанные автомобили лишь в мае или июне 2027 года. В Volkswagen заявили, что увеличивают производство модели на заводе в испанском Мартореле.

Высокий спрос наблюдается и на родственные электромобили. Skoda собрала более 35 тыс. заказов на Epiq, а очередь на Cupra Raval также составляет несколько месяцев. Все три модели созданы на переднеприводной платформе MEB+ с одним электромотором и производятся в Мартореле.

Ранее сообщалось, что Volkswagen планировал сделать ID. Polo массовым и доступным электромобилем для европейского рынка. По расчётам компании, это позволит марке на равных конкурировать с китайскими и корейскими производителями в сегменте бюджетных электромобилей.

Автор: Андрей Сундуков

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